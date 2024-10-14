子育ての負担軽減につなげようと、静岡県内の保育施設ではおむつの定期利用サービス「おむつのサブスク」の導入が広がっています。子どもと向き合う時間を増やすことにつながると、保育現場では期待が膨らみます。 【写真を見る】メリットたくさん『おむつのサブスク』導入 子育て負担軽減へ 保育現場で期待膨らむ=静岡県 静岡県清水町の公立の保育所です。 2024年9月から導入したのは、0歳から2歳の子たちの「おむつのサ