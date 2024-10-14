日本被団協にノーベル平和賞が授与されることが決まり、被爆地・広島は喜びに包まれました。平和公園では核兵器廃絶に向けた取り組みにいっそう力が入っています。■署名活動「核なき世界のための署名活動へのご協力をお願いします」核兵器廃絶の署名を呼びかける高校生平和大使。日本被団協がノーベル平和賞に選ばれてから初めての活動です。■広島県廿日市市から「ノーベル賞を受賞されて（署名に）参加したい