今年のノーベル経済学賞が発表され、社会制度と経済の関係について研究しているアメリカの大学の研究者3人が選ばれました。スウェーデン王立科学アカデミーは14日、今年のノーベル経済学賞を発表しました。選ばれたのは、アメリカ・マサチューセッツ工科大学教授のダロン・アセモグル氏とサイモン・ジョンソン氏、シカゴ大学教授のジェームズ・ロビンソン氏です。3人は、植民地化された国々がその後に繁栄するかどうかは植民地時代