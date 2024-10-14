りそなグループB2・鹿児島レブナイズは、この土日、昨シーズンのプレーオフ決勝で敗れた福井と対戦し連勝。開幕4連勝です。 西原商会アリーナで開かれた第2節。レブナイズは、昨シーズン4戦全敗した福井を迎え撃ちました。 12日のGAME1、序盤は福井がゴール下で強さを発揮します。レブナイズはインサイドに攻め込まれ、一時19点のリードを奪われます。 それでも、細かいパスを繋いで