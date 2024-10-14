欧州株高安まちまち米株先物は小高い 東京時間19:27現在 英ＦＴＳＥ100 8249.59（-4.06-0.05%） 独ＤＡＸ19413.57（+39.74+0.21%） 仏ＣＡＣ40 7553.45（-24.44-0.32%） スイスＳＭＩ 12205.07（+50.88+0.42%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:27現在 ダウ平均先物DEC 24月限43122.00（-21.00-0.05%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5873.00（+13.25