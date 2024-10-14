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粗品、斉藤慎二の性的暴行疑いにぶっちゃけ「不倫は普通にキショいなぁ！」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 霜降り明星粗品が14日、YouTubeでジャンポケ斉藤慎二の不祥事に言及した
  • 斉藤との関係について「関りは薄くて、世話にもなってない」とコメント
  • 「ただぁ!」と声を張り上げ、「不倫は普通にキショいなぁ!」とぶっちゃけた
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斉藤慎二を性的暴行疑いで書類送検

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