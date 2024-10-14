【北京＝東慶一郎】中国軍の「東部戦区」は１４日夜、台湾を取り囲む形で実施していた大規模軍事演習を「成功裏に完了した」と発表した。戦区部隊の一体的な統合作戦能力を検証したとしている。同戦区の報道官は発表で「戦区部隊は常に厳戒態勢を保ち、軍事訓練と軍備を強化し、『台湾独立』を断固として阻止する」と主張した。