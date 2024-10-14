天皇、皇后両陛下は14日、岐阜県で開かれた国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席した。式の冒頭、能登半島地震と9月の豪雨災害の犠牲者に黙禱（もくとう）を捧げた。国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の開会式に皇后さまとともに出席し、お言葉を述べる天皇陛下=2024年10月14日午後4時7分、岐阜市の岐阜メモリアルセンター、代表撮影両陛下は1999年にも、同県で開かれた国民文化祭に訪れた。天皇陛下は開