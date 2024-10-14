10月13日、共同通信は同社の第1回衆院選トレンド調査で、選択的夫婦別姓制度の導入への賛否を尋ねたところ、自民党支持層の63.7％が賛成と答え、全体の66.9％に近い結果となった、と報じた。政治担当記者がこう話す。「自民党は導入推進派の『選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟』（浜田靖一会長）と、導入慎重派の『婚姻前の氏の通称使用拡大・周知を促進する議員連盟』（中曽根弘文会長）とで、真二つに割れていま