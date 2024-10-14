きょうはスポーツの日です。宇部市ではこどもたちが元メジャーリーガーから野球の楽しさを教わりました。（投げる岡島秀樹さん）（マック鈴木さん）「岡島投手。“キャッチャー見ない”のにどうしてそんなに投げれるんですか・・今のは見てる！？」こどもたちに野球を教えたのは元メジャーリーガーの岡島秀樹さんとマック鈴木さんの2人です。このイベントは野球経験の少ないこど