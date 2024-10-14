◇パ・リーグCSファーストS第3戦ロッテ２―５日本ハム（2024年10月14日エスコンF）ロッテ・吉井理人監督（59）は先発・種市篤暉投手を7回まで続投させた理由を「へばりかけた種市とブルペンで判断」と、説明した。種市は7回に入り、四球と自らの失策で無死一、二塁のピンチを招いた。球数は100球に迫ったが、吉井監督は「ランナーいる場面で出すリリーバーが今日ちょっとへばりかけた種市とブルペンと（比較して）ゲ