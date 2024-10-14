ボクシング8大タイトル戦の第2日が14日、有明アリーナで行われ、セミファイナルのWBOアジア・パシフィック・バンタム級王座決定戦には“神童”那須川天心（26＝帝拳）、ファイナルにはWBC世界バンタム級王者の中谷潤人（26＝MT）が登場した。会場には著名人が多数来場。リングサイドでは、パリ五輪の柔道男子66キロ級で金メダルを獲得した阿部一二三（27＝パーク24）が眼鏡姿でリングに熱視線を送った。また、米大リーグで今