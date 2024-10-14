テレビプロデューサーの佐久間宣行が14日にエックスを更新。『ONE PIECE』作者の尾田栄一郎と町中華へ行ったことを告白すると、ファンから「すげぇ」「詳細が知りたいです!!」などの声が集まった。【写真】佐久間宣行「言って良かったの！？」尾田栄一郎と町中華へ佐久間が「！言って良かったの！？」と投稿したのは『ONE PIECE』連載中の「週刊少年ジャンプ」（集英社）の巻末コメント。その中で尾田が「佐久間宣行さんと町中