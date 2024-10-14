第二次世界大戦の敗戦によって飛行機開発の夢を閉ざされた日本の航空技術者たち。戦後、そんな彼らが職を求めたのが黎明期の自動車産業でした。なかでも代表的な航空技術者3人と、彼らの手掛けた名車を紹介します。「日本車の世界一」はGHQが航空禁止令を出したから？日本が自動車の生産台数で世界一になったのは、今から44年前の1980年12月のことでした。1980年代は日本車の進化が著しく、それまでの経済性と品質の良さ、安価な