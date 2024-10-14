◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦同級１位・那須川天心―同級２位・ジェルウィン・アシロ（１４日、東京・有明アリーナ）ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王座決定戦で、同級１位の那須川天心（帝拳）がキックから転向後、初のタイトル戦。同級２位のジェルウィン・アシロ（フィリピン）に３―０判定で勝利し、王座を獲得した。なかなかパンチが出せない時間もあ