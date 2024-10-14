◆第３７回マイルＣＳ南部杯・Ｊｐｎ１（１０月１４日、盛岡競馬場・ダート１６００メートル、良）秋のダートマイル王決定戦に１５頭（ＪＲＡ６、岩手６、南関東２、兵庫１）が出走し、１番人気のレモンポップ（牡６歳、ＪＲＡ美浦・田中博康厩舎、父レモンドロップキッド）が逃げ切りで５回目のＧ１級制覇を飾った。このレース結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げている元騎手の安藤勝己氏が１４日に自身