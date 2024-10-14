◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定１０回戦同級１位・那須川天心―同級２位ジェルウィン・アシロ（１４日、東京・有明アリーナ）ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級１位の那須川天心（帝拳）が、初のタイトル戦の入場曲に矢沢永吉の「止まらないＨａ〜Ｈａ」を選んだ。場内が暗転してから一気に明るくなると、大歓声に包まれてスモークとともに登場。入場シーンを撮