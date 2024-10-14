James PomfretBen Blanchard[１４日 ロイター] - 中国当局は１４日、台湾実業家の曹興誠氏と立法委員（国会議員）の沈伯洋氏に対して、犯罪行為と台湾独立を目指す活動を理由に処罰し、制裁を科すことを明らかにした。中国国務院台湾事務弁公室は、両氏が関与する「黒熊学院」は分離主義を扇動し、両岸関係を危うくしようとしていると指摘した。黒熊学院は市民に防衛に関する情報を提供する講座。曹氏は台湾で最も裕福な人物