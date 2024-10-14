女優の吉岡里帆（31）が14日、自身のインスタグラムを更新。ロングヘアをばっさり切り、イメチェンした理由を明かした。眉月じゅん氏原作の漫画「九龍ジェネリックロマンス」のTVアニメ化と実写映画化が決定。吉岡は実写映画で主人公・鯨井令子を演じる。「映画“九龍”来年2025年実写化。髪の毛は眉月先生の漫画にささげました」と報告し、ショートカットのオフショットやメガネ姿などを公開した。フォロワーからは「ショー