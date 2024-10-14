アイドルグループ・℃−ｕｔｅの元メンバーで実業家の萩原舞さん（２８）が１４日、自身のインスタグラムを更新。第１子を妊娠したことを発表した。萩原さんはインスタグラムで、お腹がふっくらした全身ショットを公開。「私事ですがこの度お腹に新しい命を授かりました現在６ヶ月を迎え３月出産予定です」と公表した。さらに「愛する人との間にかけがえのない命を授かることができて感謝と共に幸せな気持ちでいっぱいです