ボートレースびわこのG2「第68回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」は15日に開幕。14日は前検作業が行われた。5班で特訓を行った柳生泰二（39＝山口）が、評判の動きを披露した。開口一番「良かった」と本人の手応えも上々だった。「直線が良かったです。周りからもいいと言われました」と同班の選手からは「柳生選手が出ていた」との証言が多数。「（こんなにいいのは）久しぶりです。そのまま行きました。チルトが跳ねてあ