「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース９−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースが快勝で初戦を制した。大谷翔平選手は４打数２安打１打点。試合後、「ゲーム運びが素晴らしかった」と語った。二回には１死二塁の好機で、大谷がメッツ・千賀滉大投手の変化球を捉えて右前適時打。２死後に二盗を試みるもスタートで足を滑らせて失敗。勢い余ってスライディングも大きくオーバーし、タッチアウト。ユニホームは