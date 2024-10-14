衆議院選挙は15日に公示され、12日間の選挙戦に入ります。石川県内では3つの小選挙区から12人が立候補を予定しています。岸田前政権発足直後の2021年10月以来、3年ぶりの衆議院選挙です。石川1区…6人が乱立石川1区には再選を目指す自民の前職に対し、立憲、国民、維新、共産、無所属新人の6人が乱立し「政治とカネ」の問題などを争点に、野党が反自民票を奪い合う形となります。石川2区…北陸新幹線も争点に石川2区は5選を目指す