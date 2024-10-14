天皇、皇后両陛下は１４日、新幹線で岐阜県入りし、岐阜市内で開かれた第３９回国民文化祭と第２４回全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席された。両陛下は式の冒頭、参加者と共に、能登半島での地震と大雨被害の犠牲者の冥福を祈り黙とうした。天皇陛下はあいさつで、被災者へのお見舞いの気持ちを示した上で、「今回の取組を通じ、文化芸術活動の裾野が広がり、新たな文化の創造につながっていくことを期待しております」と