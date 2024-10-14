人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2024年10月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）3人以上のグループ行動に要注意。仲間割れする可能性が……。 11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）意思と感情のバランスが崩れがちに。自制心が大切な日。 10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）運気は停滞。