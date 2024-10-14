5回、プメレレ・カフ（右）のパンチを浴びる田中恒成＝有明アリーナボクシングの世界戦が14日、東京・有明アリーナで行われ、世界ボクシング評議会（WBC）バンタム級王者の中谷潤人（M・T）は同級1位のペッチ・ソー・チットパッタナ（タイ）に6回2分59秒TKO勝ちし、2度目の防衛を果たした。世界ボクシング機構（WBO）スーパーフライ級王者の田中恒成（畑中）は同級5位のプメレレ・カフ（南アフリカ）に1―2の判定で敗れ、初防