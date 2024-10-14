10月12日から14日までの3連休、熊本県内の各地ではスポーツイベントをはじめ、さまざまな催しが行われました。 ｢スポーツの日｣の14日、熊本市東区のパークドーム熊本で開かれたのは、子ども向けのサッカーイベント。年中から小学4年生まで約130人が参加しました。参加者の半数以上はサッカーの初心者です。子どもたちは、県サッカー協会所属の指導者やサッカー部の高校生と一