衆議院議員総選挙は15日に公示されます。福岡県内の小選挙区からは、52人が立候補する見込みです。14日、福岡県久留米市の選挙管理委員会は、15日に公示される総選挙について、報道関係者向けの説明会を開きました。14日時点の久留米市の有権者数は24万6600人で、選挙期間中は市内6か所に期日前投票所が設けられます。また、23日には若者への選挙啓発のため、久留米大学御井キャンパス内にも設置されます。15日に公示される総選挙