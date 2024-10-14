トランポリンの全日本選手権は１４日、福井市体育館で行われ、個人の女子は金沢学院大付高３年の石田美咲希（金沢学院大ク）が決勝で５３．８３点をマークして優勝した。男子は宮野隼人（同）が制した。パリ五輪代表の女子の森ひかる（ＴＯＫＩＯインカラミ・金沢学院大ク）、男子の西岡隆成（近大）はともに出場していない。