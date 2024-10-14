14日午後、ソウル光化門（クァンファムン）フォーシーズンズホテルソウルで開かれた「第19回乳がん認識向上キャンペーン」チャリティーイベントに、ナナ、ITZYのユナ＆イェジ、チャン・ユンジュ、ノ・ユンソ、元Weki Meki キム・ドヨン、キム・ヘジュン、モデルのアイリン、シン・シア、チョン・ホヨン、チョン・ソニ、キム・ミンハ、らが出席した。・ナナ、クールな雰囲気漂う秋コーデを披露…驚きのスタイル・ITZY、タイトル曲「