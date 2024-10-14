日本ハムは１４日、ＣＳファーストステージ第３戦（エスコン）でロッテに５―２で劇的な逆転勝ちを収め、通算成績を２勝１敗として１６日から始まるソフトバンクとのＣＳファイナル（みずほペイペイ）進出を決めた。先発した北山は初回こそ無得点に抑えたものの、２回に連続安打で無死一、三塁の窮地を迎えると８番・友杉に投前へのバント安打を許して先制点を献上。その後も一死満塁から荻野の中犠飛で追加点を許した。それ