新日本プロレス１４日両国国技館大会で行われたＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権３ＷＡＹマッチは、挑戦者の成田蓮（２６）が制し第６代王者に輝いた。王者ジェフ・コブ、もう一人の挑戦者の辻陽太との３ＷＡＹマッチは、３者の思惑が交錯する複雑な展開となった。辻のヘッドバットを浴びた成田が場外へ転落すると、コブが辻にツアー・オブ・ジ・アイランドを発射。勝負ありかと思われたが、成田は場外からレフェリーの足を