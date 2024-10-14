ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2024年10月14日（月・祝）〜10月20日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■牡羊座（おひつじ座）カード：女帝（正位置）創造力と豊かさが高まる時期です。愛情や感謝の