ドル指数は小動きも、上昇傾向を維持＝ロンドン為替 週明けのマーケットで、ドル指数は小幅上昇。本日これまでのレンジは１０２．９３２から１０３．１０５となっており、先週末終値１０２．８９０を上回る水準で推移している。ドル指数は引き続き約２か月ぶりの高値水準。上昇傾向を維持している。 ドルインデックス＝102.98(+0.09+0.09%)