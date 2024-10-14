◆新日本プロレス「ＫＩＮＧＯＦＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ２０２４」（１４日、両国国技館）新日本プロレスは１４日、両国国技館で「ＫＩＮＧＯＦＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ２０２４」を開催した。第６試合で棚橋弘至デビュー２５周年記念試合が行われた。記念試合で棚橋は、エル・ファンタズモ、海野翔太と組んで金丸義信、高橋裕二郎、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬＮＥＶＥＲの「Ｈ．Ｏ．Ｔ」と対戦