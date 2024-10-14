ことしのノーベル平和賞に日本被団協＝「日本原水爆被害者団体協議会」が選ばれました。県内の被爆者団体の関係者はあらためて核兵器廃絶への取り組みに力を入れていきたいと話しています。「ノルウェー・ノーベル委員会は今年のノーベル平和賞を日本被団協に授与することを決定した」今月11日に発表されたノーベル平和賞。県内の被爆者団体＝県被爆者協議会の小島貴雄会長は、被団協の活動を終えて