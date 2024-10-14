世界ボクシング機構（ＷＢＯ）スーパーフライ級タイトルマッチが１４日、東京・有明アリーナで行われ、王者の田中恒成（畑中）が同級５位プメレレ・カフ（南アフリカ）に１―２の判定で敗れ、王座防衛に失敗した。田中は５回にダウンを喫し、後半は接近戦でのボディー攻撃などで応戦したが、及ばなかった。