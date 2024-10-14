「大阪・関西万博協賛競輪・Ｇ３」（１４日、川崎）南関ライン３番手から進めた福田知也（４２）＝神奈川・８８期・Ｓ２＝が、最終２角で切り替えた和田真久留（神奈川）に乗って進出。直線でその和田の内から脚を伸ばし、ゴール前で突き抜けて快勝。２２年の松山以来となる２回目のＧ３制覇を達成した。２着は和田で地元ワンツー。３着には諸橋愛（新潟）が入った。最後はバンク特性を知り尽くす地元ベテラン・福田の巧みな