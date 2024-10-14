富山県の住宅街で14日午後、イグアナのような生き物が目撃されました。警察は近くの住民に対して見つけても不用意に近付かず、通報するように呼び掛けています。午後2時前、富山市下新北町で「庭にイグアナのような生き物がいる」と近くの交番に電話で通報がありました。警察によりますと、目撃されたのは体長約1メートルのイグアナのような生き物で、警察が現在も捜索をしています。目撃した女性「『イグアナが家にいる』っ