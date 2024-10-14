【台北共同】台湾国防部は14日、中国軍の演習に関し、14日午後4時半（日本時間同午後5時半）までに海上で中国軍の軍艦延べ17隻と中国海警局などの公船延べ17隻を、空域で軍用機延べ125機を確認したと明らかにした。