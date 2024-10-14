10月27日に東京競馬場で行われる天皇賞(秋)(GI・芝2000m)の登録馬は以下の通り。 キングズパレス58.0サトノエルドール58.0ジャスティンパレス58.0シルトホルン58.0ステラヴェローチェ58.0ソールオリエンス58.0タスティエーラ58.0ダノンベルーガ58.0ドウデュース58.0ニシノレヴナント58.0ノースブリッジ58.0ベラジオオペラ58.0ホウオウビスケッツ58.0マテ