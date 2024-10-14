国民スポーツ大会（国スポ）は１４日、佐賀・ＳＡＧＡサンライズパークＳＡＧＡスタジアムなどで行われ、東京が３年連続で天皇杯（男女総合優勝）を獲得した。開催地の佐賀が２位だった。陸上の成年男子１万メートル競歩は丸尾知司（愛知・愛知製鋼）が３８分４３秒６３で優勝した。１００メートルの成年男子は大上直起（青森・ＡＳＵＮＡＲＯ）が１０秒２２で、成年女子は君嶋愛梨沙（山口・土木管理総合）が１１秒５０でそれ