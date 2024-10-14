14日午後、ソウル光化門（クァンファムン）フォーシーズンズホテルソウルで開かれた「第19回乳がん認識向上キャンペーン」チャリティーイベントに、ZEROBASEONEのジャン・ハオ＆ソン・ハンビン、SF9のロウンらが出席した。・ZEROBASEONE、ワールドツアーに意気込みも！Kstyle独占コメントが到着「楽しみにしていてください」・SF9 ロウン、入隊前最後のクリスマスイブに日本へ…横浜でファンミーティングの開催が決定！