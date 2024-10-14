立憲民主党県連は10月10日、高知市で高知1区からの立候補を予定している元議員・武内則男氏の総決起集会を開きました。武内氏は「自民党が長らく続けてきた金権腐敗政治から暮らしに寄り添ったまっとうな政治に変える選択をする選挙だ」とし、重点施策として農林漁業など一次産業の再生や医療・介護分野で働く人の処遇改善を挙げ、持続可能で暮らし続けられる高知をつくると訴えました。■武内則男氏「もうずっと30年以上、失われ