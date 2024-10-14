「ファン感謝３ＤａｙｓＢＯＡＴＲＡＣＥバトルトーナメント」（１４日、からつ）３号艇の茅原悠紀（３７）＝岡山・９９期・Ａ１＝が大会初Ｖ。優勝賞金１５８万円と来年のプレミアムＧ１・ＢＢＣトーナメント（２０２５年１月２３〜２６日・とこなめ）の出場権を獲得した。２着に渋谷明憲（大阪）、３着には平高奈菜（香川）が入った。人気を背負った１号艇の吉川元浩（兵庫）はフライング（Ｆ）に散った。Ｆ２もこの男に