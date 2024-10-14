リーグ優勝決定S第1戦でメッツを完封…PO最長タイ記録の33回連続無失点【MLB】ドジャース 9ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）“不安要素”と言われてきた投手陣がメジャー記録に並んだ。ドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地で行われたリーグ優勝決定シリーズ第1戦で、メッツに9-0で勝利した。地区シリーズ第4戦から3試合連続完封勝利。連続無失点イニングはプレーオフ最長タイとなる33に伸ばした。この日、ジャッ