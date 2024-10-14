ソフトバンクのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージの相手が日本ハムに決まった。16日からみずほペイペイドームで最大6試合。リーグ覇者のソフトバンクには1勝のアドバンテージがある。日本ハムはロッテとのファーストステージ（エスコンフィールド北海道）で初戦を落としたが、劇的な2連勝で福岡に乗り込んでくる。ソフトバンクはレギュラーシーズンで2位の日本ハムに13.5ゲーム差をつけて圧倒したが、侮れない相