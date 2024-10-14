14日午後、ソウル光化門（クァンファムン）フォーシーズンズホテルソウルで開かれた「第19回乳がん認識向上キャンペーン」チャリティーイベントに、TWS、キム・ヨンデ、パク・ソンフンらが出席した。・【PHOTO】TWS「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」を終えて韓国へ（動画あり）・「涙の女王」パク・ソンフン、初の日本ファンミーティングで感動の涙…客席で特別なファンサービスも