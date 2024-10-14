10月10日（木）、アイドルグループ・Snow Manのメンバーが週替わりでパーソナリティを務めるラジオ番組「不二家 presents Snow Manの素のまんま」（文化放送・毎週木曜21時～21時30分）が放送。この日のパーソナリティは渡辺翔太と阿部亮平が担当し、10月９日より東京・帝国劇場で上演される舞台『DREAM BOYS』についてのメールを紹介し、渡辺が演出を務めている堂本光一から暖簾をもらったこ