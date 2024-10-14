15日に公示日を迎える衆議院選挙。被災地能登の石川3区でも来たる決戦に向けこの3連休、前哨戦を繰り広げています。地震と豪雨で大きな被害を受けた能登の「石川3区」。全国屈指の注目区ですが毎回激戦を繰り広げる前職の2人が先週土曜日、同じ日に事務所開きを行いました。自民党から出馬する前職の西田昭二 氏。前回、前々回と接戦を制していて今回、3回目の勝利を目指します。 自民 前職・西田昭二 氏：「人生をかけて、また